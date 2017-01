La pauvreté ne recule pas. Les idées reçues sur la pauvreté non plus !

Date de mise en ligne : 09/01/2017.

C'est l'Insee qui le dit dans sa dernière livraison sur le sujet : la pauvreté ne recule pas en France. Résumée en trois chiffres voilà ce que donne l'analyse de l'Insee : « Poursuite de la remontée du taux de pauvreté (+ 0,2 point) et, dans une moindre mesure, des inégalités (+ 0,003 pour l'indice de Gini). En 2015, le taux de pauvreté atteindrait 14,3 % de la population. »

Face à cela, les 50 associations du Collectif ALERTE et du Collectif des Associations Unies constatent que les idées reçues sur l'exclusion et la pauvreté ne reculent pas non plus. Ne supportant plus d'entendre certains responsables politiques les clamer haut et fort, elles ont décidé de lancer une « Autre campagne », démarrant par une « opération commune de communication virale » contre les préjugés portés sur les plus exclus d'entre nous. Jusqu'à l'élection présidentielle, cette Autre campagne associative rappellera sans relâche les réalités sociales à toutes celles et ceux qui instrumentalisent la pauvreté et stigmatisent les plus démunis.