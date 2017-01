Les « Rézolutions numériques » se poursuivent en 2017

Date de mise en ligne : 06/01/2017.

Rubrique : Actualité

Dix organisations nationales (dont le Mouvement associatif, la Fonda, Le Rameau, Helloasso, microDon, AssoConnect) ont organisé en 2016 les premières rézolutions numériques, un cycle de rencontres territoriales pour accompagner les associations dans leur développement numérique. Le dispositif se poursuit en 2017, dès le 16 mars avec une rencontre à Tours. Suivront des rendez-vous à Toulouse, Montpellier, Vannes, Bordeaux et Poitiers.

L'objectif pour ses organisateurs est triple : faciliter l'accès des associations à l'ensemble des solutions numériques et à leurs usages ; renforcer leurs liens avec les acteurs du numérique ; faire avancer leur réflexion et leur approche critique sur les questions numériques et leur impact sur la société.