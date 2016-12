Votre association est-elle bien « ESS » ?

Date de mise en ligne : 16/12/2016.

Rubrique : Actualité



Le CN CRESS (Conseil national des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire) a mis en ligne la liste la plus complète à ce jour des structures françaises relevant de l'ESS. 309 833 établissements sont référencés sur ce site, dont une grosse majorité d'associations (86 %).

Une recherche géographique (par région, département ou ville) peut se coupler avec d'autres critères : statut juridique, secteur d'activité, conventionnement... En dehors de la fonction annuaire, ce site montre la richesse et la diversité d'un secteur encore trop méconnu.