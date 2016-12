Associations et outils numériques : le HCVA donne son avis

Date de mise en ligne : 12/12/2016.

Rubrique : Actualité



© sdecoret / Fotolia

Le Haut Conseil à la vie associative vient de rendre un avis sur l'utilisation des outils de communication électronique dans le fonctionnement des associations. Pour cela il a mené une enquête auprès de 230 associations qui montre que 96 % d'entre elles envoient leurs convocations par mail et 10,5 % utilisent le vote électronique.

Le HCVA indique que "les nouvelles technologies doivent rester des facilitateurs et non des modes de fonctionnement uniques" et se montre fermement opposé "à toute mesure prise par quel que texte que ce soit, législatif, règlementaire... qui fixerait les modalités d'utilisation des outils électroniques par les associations dans le cadre de leur fonctionnement."

Il préconise par contre que si l'association utilise le vote électronique, cette possibilité soit inscrite dans les statuts, que la formation des bénévoles prenne mieux en compte l'initiation aux outils numériques et qu'un guide sur le sujet puisse être réalisé.