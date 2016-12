Prix et trophées de l'initiative en économie sociale

Date de mise en ligne : 09/12/2016.

Rubrique : Actualité

Le Crédit coopératif lance l'édition 2017 des Prix de l'initiative en économie sociale. 160 000 € sont à la clé pour ce concours qui permet de soutenir plus de 50 initiatives exemplaires et innovantes partout en France. Les projets doivent être mis en œuvre depuis au moins un an par des organismes de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles...). Ce concours à deux étages (des lauréats régionaux, puis, parmi eux, des lauréats nationaux) est aussi un indicateur de l'évolution des préoccupations de la société française et du dynamisme créatif de l'économie sociale.