La co-construction est engagée

Date de mise en ligne : 06/12/2016.

Rubrique : Edito

Métiers : Associations

► Par Charles-Benoît Heidsieck, président Fondateur du Rameau

Le mouvement de co-construction entre les collectivités territoriales, les associations et les entreprises est engagé sur les territoires pour réduire les fragilités et créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emplois. C'est ce que pensent 76 % des maires en France selon la dernière étude Phare-Institutions de l'Observatoire des partenariats.



Il s'agit d'une transformation profonde de nos modes d'actions qui ont longtemps été cloisonnés. 87 % des maires estiment aujourd'hui que ces alliances sont source d'innovation pour leur territoire. Ils rejoignent le « devoir d'alliances » souligné par 69 % des Français, 81 % des dirigeants d'entreprise et 86 % des responsables associatifs. Les associations sont majoritairement convaincues que les alliances avec des entreprises sont un moyen efficace pour répondre aux fragilités du territoire, mais aussi qu'elles constituent, pour elles-mêmes, un levier d'innovation.



La question majeure reste « comment faire » ? Pour les aider, le Rameau a publié un référentiel, réalisé avec l'Essec un Mooc, et mis en ligne avec

le CGET un centre de ressources numériques dédié à la co-construction territoriale. Autant de travaux qui rendent hommage aux femmes et aux hommes qui, chaque jour, dépassent leurs frontières personnelles pour co-construire le bien commun !





Crédit photo : Hervé Thouroude