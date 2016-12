Des stagiaires de troisième dans vos associations

Date de mise en ligne : 05/12/2016.

Pour mieux faire connaître le monde associatif et prouver qu'il est aussi un secteur dans lequel on peut envisager son avenir professionnel, le Mouvement associatif a signé avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, une Charte d'engagement pour l'accès de tous les élèves à un stage de troisième. Celle-ci a été paraphée le 18 novembre dernier.

Il s'agit de mobiliser les réseaux associatifs au service de la découverte du monde professionnel et faire découvrir les valeurs du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire aux élèves de troisième. Le Mouvement associatif s'engage à devenir partenaire des 335 pôles de stage répartis sur l'ensemble du territoire, un dispositif créé en 2015 pour renforcer les liens entre l'école et le monde professionnel.