Un guide pour les radios associatives

Date de mise en ligne : 05/12/2016.

Rubrique : Actualité

Le syndicat national des radios libres, qui accompagne les radios associatives en France, vient de publier le Guide des radios associatives. En 100 pages et cinq chapitres, sont abordées des questions aussi variées que la forme juridique de la radio associative, la responsabilité de la radio et de ses dirigeants, ses obligations et ses moyens propres, son statut fiscal et les règles sociales de la radio associative employeur. Parmi les outils proposés, un modèle de statuts adapté aux radios et en particulier une réflexion sur son objet social.