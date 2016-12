Refaire le monde... du travail

Date de mise en ligne : 05/12/2016.

Rubrique : Actualité

L'association et la coopération représentent-elles une alternative à l'uberisation de l'économie ? Oui, répond Sandrino Graceff a dans un livre où il tire le bilan de l'action menée depuis 1998 par SMart, une association belge aujourd'hui active dans 8 autres pays européens, dont la France.

Sur le modèle des coopératives d'activités et d'emploi, elle propose aux artistes et travailleurs culturels un cadre juridique qui lie travail indépendant et solidarité. Longtemps sous forme associative, SMart se transformera en société coopérative au 1er janvier 2017.