La générosité des Français à la loupe

Date de mise en ligne : 28/11/2016.

Rubrique : Actualité



© Stephan Popov / Fotolia.com

La (déjà !) 21ème édition de La générosité des Français, publiée par Recherches & Solidarités, dresse le bilan, très encourageant, de citoyens de plus en plus généreux : "En dépit d'un climat politique dégradé, de difficultés économiques importantes, d'un taux de chômage élevé et de très fortes tensions sur la scène internationale, les Français ont donné [en 2015] 4% de plus qu'en 2014 (entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros)." Autre point d'optimisme : les jeunes sont de plus en plus engagés.

Bémol : cette générosité profite aux associations de toutes tailles, à l'exception des plus petites qui souffrent d'un manque de moyens et de notoriété. Cette 21ème édition innove en proposant une approche territoriale de la générosité. Sous cet angle ce sont l'Alsace, la Franche Comté, la Bretagne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et l'Auvergne qui arrivent en tête.