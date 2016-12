La place du numérique dans le projet associatif

Date de mise en ligne : 21/11/2016.

Rubrique : Actualité



© Julien Eichinger / Fotolia.com

Solidatech et Recherches & Solidarités publient un baromètre inédit sur la place du numérique dans le projet associatif. Il en ressort que 62 % des associations utilisent les réseaux sociaux. Il s'agit de la plus importante progression en termes d'usages numériques depuis 2013 (+26 %). L'utilisation des outils collaboratifs s'est également fortement développée entre 2013 (22 %) et 2016 (43 %).

La majorité des associations portent un regard très positif sur le numérique, le partage de l'information arrivant en tête des avantages cités (85 %) avec pour corollaire un renforcement de la cohésion de l'équipe, de l'efficacité, du suivi et de l'évaluation des actions. La principale préoccupation demeure cependant une meilleure maîtrise des outils numériques pour près d'une association sur deux (49 %).

Sur le même thème, la Fonda organise de son côté une rencontre-débat le mercredi 7 décembre 2016 à 19h15, à Paris, autour de la question : Le numérique, moteur du renouveau démocratique ?