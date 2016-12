La politique de la Ville à la lumière de l'ESS

Date de mise en ligne : 14/11/2016.

Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) vient de sortir un nouveau guide "Repères" sur l'apport des initiatives d'ESS à la politique de la Ville. Pour, le RTES, la politique de la ville et l'ESS ont en effet de nombreux objectifs communs : agir pour et avec les habitants, créer des emplois et des activités socialement utiles, répondant aux besoins des habitants.

Après une présentation de la place de l'ESS dans la politique de la ville, ce guide propose des éléments de méthode et des éclairages transversaux (sur les financements mobilisables, la structuration de filières ou la place des citoyens). Il décrit également une dizaine d'initiatives exemplaires et propose un repérage de 17 autres initiatives. L'ouvrage se termine en affichant "10 leviers pour renforcer les liens entre ESS et politique de la Ville rénovée".