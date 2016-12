Culture et ESS, un mariage d'amour ?

Date de mise en ligne : 14/11/2016.

Rubrique : Actualité

L'association Opale, qui intervient depuis 1988 auprès des porteurs de projets artistiques et culturels a publié un guide "Art, culture et économie solidaire". Y sont présentées dix initiatives emblématiques qui, de Poitiers à Strasbourg, de l'Avesnois à Marseille, combinent intervention sur des territoires urbains ou ruraux délaissés, souci d'une pratique amateur accessible à tous, attention à la diversité, aux droits culturels et aux créations participatives. Pour chaque cas étudié sont mis en évidence les facteurs de réussite et les freins éventuels.