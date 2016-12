Création du Fonds emploi pérenne spectacle (Fonpeps)

09/11/2016

Un fonds d'aide et de soutien à l'emploi dans le secteur du spectacle vivant et enregistré vient d'être créé. Il a pour objectif de favoriser l'emploi durable des artistes et techniciens, notamment en soutenant l'embauche en contrats à durée indéterminée et l'allongement des contrats à durée déterminée.

Le fonds est doté de 90 millions en année pleine. Aide et prime à l'embauche, aide à l'insertion des jeunes diplômés, soutien de l'emploi dans les secteurs les plus fragiles... 9 mesures vont se mettre en place dès cet automne.